Санкт-Петербург, , 19:57 — REGNUM Отопительный сезон 2020/2021 года начнется в Петербурга ровно в полночь 17 сентября. В первое время он будет проходить в форме периодического протапливания. В приоритетном порядке тепло поступит в социальные объекты города.

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Как сообщили в Смольном, с четверга будут запущены источники теплоснабжения, начнется постепенное подключение потребителей тепла к системе отопления.

Напомним, что в 2019 году периодическое протапливание в Петербурге началось с 16 сентября, а с 24 сентября город перешел на регулярное отопление.

Сначала батареи нагреются в более чем двух тысячах детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования, поликлиниках, больницах, интернатах и домах престарелых.

Многоквартирные жилые дома будут подключать к теплоснабжению обслуживающие организации, решение о включении отопления принимают управляющие компании.

Добавим, что многие профилактические и ремонтные работы на тепловых сетях из-за пандемии коронавируса были перенесены с весны на осень. В то же время еще летом проведено 622 гидравлических испытания, в результате которых устранено более тысячи нарушений.

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