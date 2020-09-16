Любляна, , 20:37 — REGNUM 16 сентября в Словении за последние 24 часа на наличие коронавирусной инфекции было протестировано 3123 человека, при этом было подтверждено 123 новых случая, что является рекордным числом с начала эпидемии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.hr.

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За последнюю неделю число новых заражений в Словении неуклонно растет, и правительство объявило, что из-за растущего числа госпитализированных планируется трансформация больниц и открытие еще одной четвертой больницы для борьбы с коронавирусом.

По словам министра здравоохранения Словении Томаса Гантара, развитие эпидемии и ее контроль будут иметь решающее значение в течение следующих двух недель.

По данным его министерства, в настоящее время в Словении зарегистрировано 975 активных случаев заражения, 61 человек госпитализирован, что является очень большим увеличением по сравнению с прошлой неделей.