Москва, , 19:33 — REGNUM Ряд специальностей следует перевести с пятилетнего специалитета на шестилетний, заявил 16 сентября министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

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По словам министра, традиционный подход в обучении в российских вузах (в отличие от Болонской системы) необходимо сохранять для специальностей, связанных с оборонно-промышленным комплексом.

Фальков «Более того, мы обсуждаем с многими коллегами, чтобы этот специалитет был не пятилетний, а шестилетний».

Он добавил, что Болонская система понятна и интересна иностранцам, поэтому повсеместно «ломать и крушить» её тоже не следует. Не должно быть «перекосов», добавил Фальков.

Напомним, в России Болонскую систему ввели с 2003 года: тогда же в вузах страны были введены бакалавриат (обучение в течение четырёх лет) и магистратура (шесть лет). Эта система заявлена как создающая общее пространство высшего образования для европейских стран.

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