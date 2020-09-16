Село Кунашак, Челябинская область, , 19:28 — REGNUM В Кунашакском районе Челябинской области осуждены бывшие директор и главный бухгалтер муниципального предприятия «Балык». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Этот МУП занимается разведением, выловом, а также продажей рыбы сиговых и карповых пород. Бывшим руководителям вменили мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах. В ходе следствия выяснилось, что они похитили рыбную продукцию и продали её бизнесмену без сопроводительных документов. От продажи было выручено 2 млн рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Директор предприятия осуждён к четырём годам колонии общего режима. А главный бухгалтер отделалась условным трёхлетним наказанием с двухлетним испытательным сроком.