Казань, , 19:28 — REGNUM Во всех регионах России «Молодёжка ОНФ» при поддержке МЧС создаст группы общественных спасателей.

Первый этап обучения начался в Татарстане. Сегодня на базе Казанского инновационного университета им В.Г.Тимирясова 120 студентов ВУЗа, которые хотят освоить навыки работы в зонах ЧС, приступили к учебному курсу. В среду, 16 сентября, прошли первые лекции и практические занятия.

Обучение организовано в рамках сотрудничества команды «Молодёжки ОНФ» и МЧС России. Сегодня профессиональные спасатели из подразделений МЧС Республики Татарстан рассказали будущим добровольцам о правилах безопасности на водных объектах, организации поисково-спасательных работ и мерах профилактики пожаров. Также преподаватели показали оснащение аварийно-спасательных подразделений. Ребята увидели, как работает гидравлический пресс, познакомились с разными видами пожарно-спасательных узлов.

«С непривычки руки устают, затекают. Сложно, но интересно. Я с детства мечтал стать спасателем», — рассказал журналистам студент Казанского инновационного университета им В.Г. Тимирясова Бободжан Бободжанов.

Завтра слушатели курса узнают о работе дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях, увидят принципы действия подвижного пункта управления и посмотрят, как устроена пожарно-оперативная часть. Вместе с профессиональными преподавателями на лекциях работают участники «Молодёжки ОНФ». Ребята делятся практическим опытом ликвидации последствий ЧС.

«Совместно с МЧС мы организовали это обучение, чтобы молодежь нашей республики могла уверенно работать в зонах ЧС. На занятия записались те, кто давно хотел получить навыки спасателей, но не знал, как и где это можно сделать», — рассказал участник «Молодёжки ОНФ» в Татарстане Дамир Нургалиев.

Всего курс общественных спасателей рассчитан на несколько месяцев. Позже планируется подключить к обучению и другие республиканские ВУЗы. По окончанию профессиональной подготовки студенты получат удостоверения.

С 2018 года в рамках всероссийского образовательного форума «Рубеж» участники «Молодёжки ОНФ» проходят обучение на добровольных пожарных. По завершении 16-ти часового курса молодые люди сдают зачёт и получают удостоверение добровольных пожарных.

В зонах ЧС сводные отряды «Молодёжки ОНФ» работают при тесном сотрудничестве и взаимодействии с МЧС России. Обучение добровольцев из числа участников Команды — продолжение совместной работы в зонах ЧС. Так, Участники всероссийской команды помогали в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области летом 2019 года, помогали при тушении природных пожаров в Забайкальском крае. Сводный отряд добровольцев задействован сегодня на расчистке территории Таймыра от последствий разлива нефти. В начале сентября группа быстрого реагирования «Молодёжки ОНФ» помогала справиться с последствиями пожаров в Ростовской области.