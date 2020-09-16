Подгорица, , 19:17 — REGNUM По данным института общественного здравоохранения Черногории, на 16 сентября специалисты обработали 953 ПЦР-теста на коронавирус, из них было 230 позитивных.

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За сутки умерли три человека, с начала эпидемии число смертей от COVID-19 составило 126.

За сутки подтвердили выздоровление 72 человек.

Активных случаев в стране фиксируется 2401. Показатель активных случаев на 100 тысяч населения — 386.