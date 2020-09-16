Челябинск, , 19:11 — REGNUM В школах Челябинска незаконно брали деньги с родителей учащихся. Это выявилось в ходе прокурорской проверки, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Поводом для проверки в образовательных учреждениях Металлургического, Калининского и Центрального районов стали публикации местных СМИ. Жалобы касались школ № 104, № 71, а также лицея № 148. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что в одной из школ от родителей потребовали саженцы для компенсационной посадки, а в другой не оказалось нужного количества учебников по истории и литературе.

Главе горкома по делам образования уже внесены представления о необходимости устранить нарушения. Руководителю лицея № 148 объявили предостережение о недопустимости незаконного привлечения средств, а против директора школы № 71 завели административное дело по статье 19.1 (самоуправство).