Ростов-на-Дону, , 19:06 — REGNUM Один из заместителей губернатора Ростовской области получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на источник в донском правительстве.

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По неофициальным сведениям, высокопоставленный чиновник ушёл на больничный почти две недели назад. Последнее публичное мероприятие с его участием состоялось в конце августа. Более подробной информации о состоянии его здоровья нет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее COVID-19 переболели несколько депутатов Законодательного собрания Ростовской области. Коронавирус народные избранники перенесли в лёгкой форме.