Лондон, 16 сентября 2020, 19:02 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что к октябрю в стране будет проводиться до 500 тысяч тестов на коронавирус в сутки, 16 сентября передает BBC.
С начала эпидемии COVID-19 в Великобритании выявлено 376 676 случаев заболевания, жертвами болезни стали 41 753 человека.
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