Лондон, , 19:02 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что к октябрю в стране будет проводиться до 500 тысяч тестов на коронавирус в сутки, 16 сентября передает BBC.

«К концу октября мы увеличим (охват) до 500 000 человек в день» , — заявил Джонсон, выступая в профильном комитете британского парламента.

С начала эпидемии COVID-19 в Великобритании выявлено 376 676 случаев заболевания, жертвами болезни стали 41 753 человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Читайте также: Греция запретила въезд из Македонии, Турции и Албании до 30 сентября