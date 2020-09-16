Архангельск, , 18:37 — REGNUM В Архангельске к теплоснабжению подключили 697 жилых домов, что составляет 25% от всего жилфонда. Об этом ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

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"Наибольшее число объектов подключено в Соломбальском округе (247), далее следуют Исакогорский и Цигломенский округа (175), на третьем месте — Маймаксанский округ (111). Наименьший показатель подключения — в центральной части города», — сообщили в администрации.

Городские объекты социальной сферы подключены к теплу на 97%.