Анкара, 16 сентября 2020, 18:26 — REGNUM В Турции началась заключительная стадия клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса, сообщает 16 сентября турецкое министерство здравоохранения.
На этой стадии тестирования китайская вакцина будет введена двум группам медиков численностью 1200−1300 человек каждая.
Группы будут вакцинированы с интервалом в 14 суток.
Результаты испытаний вакцины будут представлены сотрудникам ВОЗ.
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