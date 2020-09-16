Краснобаковский район, Нижегородская область, , 18:17 — REGNUM Двое нижегородцев планируют построить в нижегородском селе исторический «курорт» по типу фильма «Холоп», сообщает «Планета.ру»

Деревня Цитата из к/ф «Холоп». Реж. Клим Шипенко. 2019. Россия

Краевед Олег Костров и организатор путешествий Александр Инешин решили вдохнуть вторую жизнь в свое родное село Кириллово Краснобаковского района Нижегородской области. Купили участок на берегу реки Уста, планируют там возродить барскую усадьбу, построить настоящую кузницу, ремесленные мастерские, смотровую площадку, старорусский парк аттракционов, музей, разводить животных, для туристов проложить экологические тропы, проводить этнические фестивали. Проект авторы назвали «Кирилловская Усадьба».

По мнению краеведа Николая Тумакова, селение возникло в ХVII веке в вотчине бабушки Петра Первого боярыни Анны Леонтьевны Нарышкиной. Название дано по имени мyжa Нарышкиной — отца царицы Натальи Кирилловны.

Организаторам деревни из «Холопа» в первую очередь требуется помощь в реставрации избы, смотровой площадки и детских аттракционов. Стоимость работ с учетом комиссии платформы и налогов — 180 000 рублей.