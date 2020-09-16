Йошкар-Ола, , 17:58 — REGNUM В Марий Эл в ближайшее время поступит первая партия вакцины от коронавируса. Первыми прививку смогут сделать медицинские работники.

Вакцина от коронавируса, разработанная в России Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

По словам главы минздрава республики Марины Паньковой, в первой партии будет 588 доз вакцины.

Она уточнила, что при использовании вакцины необходимо соблюдать особые условия хранения и введения препарата. Необходимо двукратное введение вакцины с интервалом три недели.

«Возраст тоже ограничен с 18 до 60 лет и отсутствие противопоказаний по хроническим заболеваниям», — добавила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 16 сентября выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено так же 22 случая заражения. Всего в республике с начала пандемии выявили 4549 носителей SARS-CoV-2. С учетом всех выписавшихся и всех летальных случаев в настоящее время пытаются побороть инфекцию 480 жителей региона.

Читайте также: В Марий Эл второй день выявляют 22 новых случая заражения коронавирусом