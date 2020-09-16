Новочеркасск, Ростовская область, , 17:55 — REGNUM Новочеркасский филиал клинического центра фтизиопульмонологии в Ростовской области оснастят оборудованием. Здесь будут развёрнуты койки для пациентов с туберкулёзом, получивших положительный результат теста на SARS-CoV-2, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 16 сентября.

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Из региональной казны на закупку медицинского оборудования выделено 14,5 млн рублей. Средства направят на приобретение пяти аппаратов искусственной вентиляции лёгких и пяти аппаратов неинвазивной вентиляции лёгких, а также другой техники. Стационар рассчитан на 21 больного COVID-19, страдающего туберкулёзом.

ИА REGNUM напоминает, что о создании в Новочеркасске госпиталя для пациентов с туберкулёзом и ВИЧ, получивших положительный результат теста на коронавирус, стало известно в мае 2020 года. Глава донского минздрава Татьяна Быковская назвала это превентивной мерой.

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