Великий Новгород, , 17:42 — REGNUM В Новгородскую область поступила отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. Первая партия направлена в регион с целью тестирования логистической цепи доставки. Об этом 16 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

В Новгородскую область поступила вакцина от коронавируса. Оперштаб Новгородской области.

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Пилотная поставка вакцины «Спутник-V» (Гам-КОВИД-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, также поможет отработать маршрут распределения и организации вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

Добавим, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 29 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2. Новые случаи выявлены: 13 — в Великом Новгороде, семь в Боровичском районе, четыре в Новгородском районе, два в Парфинском и по одному в Мошенском, Солецком и Шимском районах.

Всего с начала пандемии в Новгородской области COVID-19 заболело 4745 человек, из них 3891 выздоровел, 81 скончался. Под наблюдением остаются 2288 жителей. За всё время эпидемии в области было проведено 115 929 исследований.

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