Элиста, , 17:40 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 92 человека. За этот же период от COVID-19 излечились 13 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 16 сентября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

В настоящее время лечение в стационарах получают 554 жителя Калмыкии, из них в тяжёлом состоянии находятся 15 человек. На самоизоляции по месту жительства находятся 3 тыс. 268 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 5 тыс. 580 человек, выздоровели — 3 тыс. 265 жителей республики. Жертвами COVID-19 стали 65 пациентов.