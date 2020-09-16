Пермь, , 17:32 — REGNUM В Пермском крае две школы переходят на дистанционное обучение. О таком формате подачи знаний заявило руководство гимназии № 9 в Чайковском и Юсьвенской средней школы. Причиной является всплеск заболеваемости ОРВИ.

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Планируется, что в Чайковском гимназисты среднего и старшего звена будут учиться дистанционно до 19 сентября. Начальная школа будет проводить занятия в очном формате. В Юсьвенской школе карантин вводится с 16 по 25 сентября для всех классов.