Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге власти и представители общественности пытаются решить проблему детей, рожденных от суррогатных матерей в эпоху пандемии коронавируса. Эти малыши должны были быть переданы своим биологическим родителям, большинство которых — граждане других стран, но из-за карантинов до сих пор находятся в детских учреждениях города.

Напомним, ранее проблемой таких детей заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка Санкт-Петербурга Анна Митянина. Из-за эпидемии в городе на Неве отмечен рост количества воспитанников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подпортили статистику дети суррогатных матерей. Большинство из них биологически являются детьми граждан Китайской Народной Республики. Однако в связи с закрытием внешних границ между странами младенцы остаются в России.

С такой необычной проблемой Санкт-Петербург столкнулся впервые, для поиска путей ее решения вице-губернатор Олег Эргашев провел совещание с представителями заинтересованных ведомств. На встрече присутствовали не только генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Вэньли, но и представители МИД России, аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, комитета по здравоохранению и городского комитета по социальной политике.

«В 2020 году в органах ЗАГС Санкт-Петербурга зарегистрировано 128 записей о рождении суррогатных детей, родителями (одним из родителей) которых являются граждане КНР. Сегодня в Доме ребенка № 3 находятся 23 малыша. Все дети поставлены на миграционный учет. В отношении 22 детей биологические родители представили заявления о намерении забрать ребенка, когда будет получена возможность въехать на территорию России», — уточнили в Смольном.

Сейчас городские чиновники думают, как на законодательном уровне защитить права и интересы «суррогатных» малышей. Олег Эргашев отметил, что Петербург будет решать вопросы исключительно в интересах детей, независимо от их расовой принадлежности, национальности и гражданства.

Также в Смольном пообещали, что будут рассмотрены все возможности для воссоединения детей с их биологическими родителями.

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