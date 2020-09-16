Астрахань, , 17:21 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавируса доставлена в Астраханскую область 16 сентября, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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»В рамках «пилотной» поставки отрабатываются логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска», — сообщил министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.

В регион поступили 42 дозы вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Прививки получат сотрудники медицинских учреждений, работающие в ковидных госпиталях и не болевшие СOVID-19, не имеющие антител.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 сентября в Астраханской области положительные тесты на коронавирус подтвердились у 6457 человек, скончались 90 пациентов.