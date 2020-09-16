Волгоград, , 17:11 — REGNUM Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в отношении 37-летней жительницы Волгограда. Женщина не затушила окурок сигареты, что привело к возгоранию частного дома, где погиб её четырёхлетний сын, сообщили 16 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как установили следователи, подозреваемая с сыном проживали в доме своей подруги вместе с хозяйкой. Вечером 13 августа она уложила ребёнка спать, покурила в пристройке дома и ушла. Через некоторое время в доме вспыхнул пожар, хозяйка выбежала на улицу к соседям за помощью.

Экспертиза установила, что смерть мальчика наступила в результате отравления продуктами горения, а причиной возгорания стал непотушенный окурок от сигареты, который мать незадолго до этого положила в пластиковый контейнер, приспособленный под пепельницу.

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