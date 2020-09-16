* запрещённая в России организация

Симферополь, , 17:03 — REGNUM Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал семерых жителей Крыма сторонниками террористической группировки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приговорил их к длительным срокам лишения свободы, сообщает 16 сентября пресс-служба суда.

Они признаны виновными в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), в подготовке к силовому захвату власти (ч. 1 ст. 30 и ст. 278), а также в террористической агитации и публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2).

В частности, Сервер Зекирьяев и Эдем Смаилов получили по 13 лет колонии строгого режима, Сервер Мустафаев — 14 лет лишения свободы, Сейран Салиев — 16 лет тюрьмы, Тимур Ибрагимов — 17 лет колонии, Мемет Белялов проведет за решеткой 18 лет, а Марлен Асанов — 19.

Вина восьмого обвиняемого доказана не была, и его освободили в зале суда.

* «Хизб ут-Тахрир» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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