Москва, , 17:00 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил крупный бизнес за масштабную помощь медикам во время пандемии COVID-19.

В понедельник глава Минздрава принял участие в расширенном заседании Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции под председательством Президента РСПП, главы Коорсовета Александра Шохина.

«Я хотел бы поблагодарить всех коллег за действительно огромный объем помощи для медицинских работников и организаций, для отрасли в целом. За финансовую поддержку, поставку оборудования и снабжение в сложный период средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Промышленность очень активно включилась в их производство и доставку. То, что мы прошли этот сложный период вместе — это важный результат для всех граждан нашей страны», — отметил Министр.

Михаил Мурашко обратил внимание на необходимость вакцинации и соблюдения мер профилактики и санитарно-гигиенических правил на предприятиях.

По его словам, вакцинацию желательно пройти 80−85% работающих, чтобы остановить распространение инфекции в закрытых коллективах. Комбинация гриппа и всевозможных респираторных инфекций в сочетании с коронавирусом особенно опасна. После 1 сентября, с началом делового сезона, в РФ произошло незначительное увеличение роста заболеваемости.

«Режим проветривания — это один из важных элементов организации рабочих мест. И что еще важно, там, где возможно работать при соблюдении масочного режима, там, где есть скопление людей, важно пользоваться средствами индивидуальной защиты. Очень важным элементом является наличие антисептиков, потому что при воздушно-капельном распространении коронавирусной инфекции обработка рук является не менее важным элементом профилактики, чем ношение масок», — подчеркнул Министр здравоохранения.

Член Бюро Правления РСПП, сопредседатель Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев выразил Министру здравоохранения и в его лице всем медицинским работникам глубокую признательность за высочайший профессионализм и беспрецедентные усилия по сохранению жизни и здоровья людей в самый сложный период пандемии, а также за эффективное и плодотворное взаимодействие Министерства с крупным бизнесом.

По словам Андрея Гурьева, благодаря опоре на нормативные документы Минздрава и консультации с его главными специалистами, в результате обмена экспертизой в рамках РСПП и отраслевых объединений промышленными компаниями накоплен уникальный опыт работы в условиях COVID-19.

«После появления первых сигналов о надвигающейся пандемии на производствах были введены жесткие регламенты и протоколы противодействия коронавирусу. Это позволило сохранить надежную и бесперебойную работу производств непрерывного цикла и стабильную обстановку в городах присутствия, прежде всего в моногородах. Особое внимание мы уделяли и продолжаем уделять помощи медицинским учреждениям в оснащении необходимыми медицинскими средствами и оборудованием», — отметил генеральный директор компании «ФосАгро» и глава Российской ассоциации производителей удобрений.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии расходы ФосАгро на профилактику и защиту от COVID-19 и поддержку медицинских учреждений городов присутствия составили 2,3 млрд рублей. Компания профинансировала открытие и оборудование ПЦР-лабораторий, поставила в больницы специальную медицинскую технику, закупила автомобили скорой помощи, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, поддержала строительство инфекционного центра в Саратовской области, обеспечивала и продолжает обеспечивать врачей, работающих в условиях повышенного риска, бесплатным горячим питанием.

Из 17,5 тысяч сотрудников ФосАгро более 3,5 тысяч человек (пятая часть), не занятых на производстве непрерывного цикла, справляются со своими обязанностями в удаленном режиме работы без снижения эффективности. Об этом свидетельствует рекордный рост операционных и финансовых показателей Группы в первом полугодии: за первые шесть месяцев ФосАгро нарастила выпуск удобрений почти на 7%, а продажи — на 10%. Поставки на приоритетный российский рынок выросли на 11,2%. Это позволило компании в условиях пандемии не только не сокращать численность персонала, но и создать с начала года 200 дополнительных рабочих мест.

Комплексная система мер профилактики, действующая на предприятиях ФосАгро уже 6 месяцев, была разработана с привлечением ведущих российских и международных вирусологов, инфекционистов и психологов. В результате компании удалось на всех предприятиях избежать вспышек инфекции, а показатели заболеваемости в городах присутствия ФосАгро на сегодняшний день среди самых низких по регионам.

Многие решения в области профилактики роста заболеваемости, примененные в ФосАгро, нашли отражение в Сборниках лучших практик, составленных Координационным советом РСПП.

Как отметил Андрей Гурьев, РСПП была проведена большая работа по систематизации лучшего российского и зарубежного опыта противодействия COVID-19, а в основу Сборников легли постоянно актуализируемые версии Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции Минздрава РФ.

В ходе мероприятия его участники — представители крупнейших российских компаний, таких как ПАО «Полюс», АО «МХК «Еврохим», ОАО РЖД — смогли задать Михаилу Мурашко интересующие предпринимательское сообщество вопросы.

Подводя итоги заседания, Президент РСПП Александр Шохин поблагодарил Михаила Мурашко за участие и отметил, что взаимодействие союза и Министерства здравоохранения находится на высоком уровне, позволяющем эффективно решать все оперативные вопросы.

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