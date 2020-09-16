Нижний Новгород, , 16:58 — REGNUM Заместитель проректора по научной работе ННГУ (Университет Лобачевского — участник проекта «5−100») Алексей Федоров считает, что введение постодкторских программ способствует повышению мобильности, старту новых проектов и укреплению как межнациональных, так и внутригосударственных связей. Об этом он 16 сентября заявил ИА REGNUM.

«Инициатива правильная, она направлена на повышение мобильности молодых научных кадров. Подавляющее большинство стран с наиболее развитой наукой — США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Китай уже многие десятилетия (а некоторые страны столетиями) успешно используют постдокторские программы. Постдоки являются одним из основных элементов научно-образовательных систем этих стран. Эти программы позволяют молодым ученым, уже имеющим значительный исследовательский опыт, полученный в аспирантуре, начинать абсолютно новые научные проекты за пределами университетов и институтов, в которых они выполняли свои диссертационные исследования», — отметил Федоров.

Он обратил внимание, что это чрезвычайно полезный опыт, позволяющий молодым ученым расширять научные горизонты, знакомиться с другими научными школами, с новыми людьми, с новыми городами и странами, с другими культурными традициями, изучать иностранные языки. «Поэтому постдокторские стажировки ценны не только с точки зрения развития науки в нашей стране, но также имеют важнейшее гуманитарное значение, поскольку позволяют осуществлять международный культурный обмен, взаимообогащение культур и, в конечном итоге, налаживать взаимопонимание между людьми — носителями различных культурных традиций», — подчеркнул Алексей Федоров.

По его словам, в определенной степени, «введение постдокторских программ, является возвращением к нашим научным корням, поскольку во времена Российской Империи такие научные практики уже существовали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск в России программы постдокторантуры для молодых ученых в рамках нового нацпроекта «Наука» ранее анонсировал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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