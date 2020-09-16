Москва, , 16:56 — REGNUM В среду, 16 сентября, Центральная общественная приемная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева запускает всероссийский опрос граждан по теме здравоохранения. Анкетирование онлайн продлится до 23 сентября 2020 года. Об этом рассказала председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

«Любой желающий может принять участие в исследовании на официальных страницах социальных сетей «Единой России». Результаты опроса традиционно будут переданы Дмитрию Медведеву, а также в Министерство здравоохранения для последующего совместного анализа», — сказала Жанна Одинцова.

«Нас интересует мнение людей об инициативах партии «Единая Россия» в сфере здравоохранение, а именно, продление продажи лекарств через интернет, в том числе, рецептурных. Второй блок вопросов посвящен теме вакцинации от коронавируса: готовы ли люди сделать прививку от COVID-19? Какую прививку предпочли бы сделать наши граждане — российского или зарубежного производства? Результаты исследования будут представлены в конце сентября», — отметила председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан.

Напомним, во время региональной недели работы депутатов (7 — 11 сентября 2020 года) общественные приемные Председателя Партии проконсультировали и помогли более 8000 граждан по теме здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральная общественная приемная председателя «Единой России» проводит ежемесячные социологические опросы. Предыдущие были посвящены нарушениям трудовых прав граждан в период пандемии, новым условиям работы на «удаленке», а также о развитии внутреннего туризма. В них приняли участие 19,6 тыс., 7,2 тыс. и 4, 7 человек соответственно.