Москва, 16 сентября 2020, 16:56 — REGNUM В среду, 16 сентября, Центральная общественная приемная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева запускает всероссийский опрос граждан по теме здравоохранения. Анкетирование онлайн продлится до 23 сентября 2020 года. Об этом рассказала председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.
Напомним, во время региональной недели работы депутатов (7 — 11 сентября 2020 года) общественные приемные Председателя Партии проконсультировали и помогли более 8000 граждан по теме здравоохранения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральная общественная приемная председателя «Единой России» проводит ежемесячные социологические опросы. Предыдущие были посвящены нарушениям трудовых прав граждан в период пандемии, новым условиям работы на «удаленке», а также о развитии внутреннего туризма. В них приняли участие 19,6 тыс., 7,2 тыс. и 4, 7 человек соответственно.