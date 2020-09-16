Ростов-на-Дону, , 16:58 — REGNUM В Ростове-на-Дону бригады скорой медицинской помощи не справляются с количеством вызовов, в связи с чем заболевшим горожанам приходится ожидать приезда врачей по несколько дней. Власти проблему признают, отмечая, что количество вызовов по сравнении с тем же периодом 2019 года увеличилось в 1,5 раза.

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По информации городского управления здравоохранения, в областном центре работает 80 бригад скорой медицинской помощи. Только за сутки 14 сентября по телефону 03 поступило 1 тыс. 541 заявка (ранее этот показатель составлял до 900 звонков), пишет портал 1rnd.ru.

Согласно приказу Минздрава РФ N 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», все вызовы делятся на два типа: экстренные и неотложные. Экстренные заявки по-прежнему отрабатываются оперативно, неотложные (пневмония, ОРВИ, COVID-19) — по мере занятости медиков. При этом неотложные вызовы отрабатывают только 15 бригад, а в связи с ростом числа случаев внебольничной пневмонии и транспортировкой пациентов с подозрением на COVID-19 на компьютерную томографию выехать по каждому вызову день в день невозможно физически.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2020 года в Ростове-на-Дону бригадам скорой помощи были переданы 16 спецавтомобилей, а на улице Курчатова открыли новую подстанцию скорой помощи № 5 БСМП имени Семашко.