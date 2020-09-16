Рязань, , 16:57 — REGNUM Паспорта готовности к отопительному сезону получили 2130 домов из 2704 в Рязани. Работа шести управляющих компаний оценена как неудовлетворительная, сообщает пресс-служба мэрии.

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Готовность объектов к предстоящему отопительному сезону обсудили 15 сентября в администрации города. Почти 80% домов получили соответствующие паспорта, остальные находятся на рассмотрении МУП «РМПТС». Рабочая группа отметила неудовлетворительную подготовку к холодам управляющих компаний ООО «Бытремсервис», ООО «Зелёная роща», ООО «РЭКС», ООО «РМПК-3», ООО «ГУЖК Советского района Рязани» и ООО «ГУЖК Железнодорожного района Рязани».

«Все организации, обслуживающие жилищный фонд, обязаны в установленные сроки подготовить свои дома к отопительному сезону. Жители не должны страдать от того, что вы не в силах выполнять взятые на себя обязательства», — заявил заместитель главы администрации Владимир Бурмистров.

Объекты социальной сферы готовы к отопительному сезону полностью.