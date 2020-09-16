Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:52 — REGNUM Институт биологии внутренних вод Российской Академии наук готов исследовать влияние сине-зеленых водорослей Плещеева озера на качество питьевой воды в квартирах жителей Переславля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

Плещеево озеро Дарья Антонова

Уже несколько недель жители Переславля-Залесского жалуются на запах дуста, земли и тины от водопроводной воды. Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев пояснил, что проблема связана с цветением сине-зеленых водорослей. Между тем, в отдельных случаях это растение опасно.

«О вашей проблеме мы прекрасно осведомлены и очень обеспокоены, так как работаем на озере ежегодно, изучая ряпушку и другие виды рыб. Мы видим изменения в одном из наших наиболее близких, хорошо изученных и потому любимых нами водоемов. В Плещеевом озере цветет такая разновидность сине-зеленых водорослей как глеотрихия. В некоторых случаях она может выделять токсины. Эти изменения явно не идут на пользу озеру и могут представлять потенциальную опасность для людей», — пояснил научный сотрудник лаборатории экологии рыб Института биологии внутренних вод РАН Михаил Малин.

В институте уже проводили анализ воды из озера на токсины в 2017 году. Тогда цветение водорослей было признано в пределах нормы. Теперь ученые готовы повторить анализ.

«Естественно, обычный набор анализов воды на водозаборе такие вещи точно не покажет. Результаты мониторинга института позволят администрации и водозабору принять меры по доочистке, если озеро продолжит цвести. Или произвести поиск альтернативного источника водоснабжения. В этом году проблема уйдет через неделю-две, но по всей видимости ситуация повторится в следующем году», — считает Михаил Малин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM аналогичная проблема была и в другом городе Ярославской области — Ростове Великом. Власти района и области сообщали, что цветение водорослей в реке Устье является причиной рыбного запаха и мутности воды в квартирах. Правда, потом выяснилось, что устарели очистные сооружения «Южного водоканала», которые не могут провести очистку воды на должном уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: В квартирах жителей Ростова Великого течет рыбная вода