Архангельск, 16 сентября 2020, 16:51 — REGNUM В Архангельске из-за COVID-19 на дистанционное обучение переведены 15 классов девяти школ. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
По ее словам, в настоящий момент в двух детских садах на самоизоляции находятся по одной группе воспитанников — в общей сложности это порядка 40 малышей.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее архангельский штаб сообщил о том, что в области отправлен на дистанционное обучение 41 класс.