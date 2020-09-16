Архангельск, , 16:51 — REGNUM В Архангельске из-за COVID-19 на дистанционное обучение переведены 15 классов девяти школ. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Общее количество школьников, находящихся на дистанционном обучении, составляет 396 человек», — уточнила замдиректора городского департамента образования Елена Ерыкалова.

По ее словам, в настоящий момент в двух детских садах на самоизоляции находятся по одной группе воспитанников — в общей сложности это порядка 40 малышей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее архангельский штаб сообщил о том, что в области отправлен на дистанционное обучение 41 класс.