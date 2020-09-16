Екатеринбург, , 17:01 — REGNUM В Екатеринбурге удалось покончить с политическими конфликтами, заявил полпред президента по УрФО Николай Цуканов на встрече с журналистами.

По мнению полпреда, в городе ушли вопросы по поводу возможной отставки мэра Александра Высокинского.

«Депутаты, которые выражали негативное отношение к работе исполнительной власти, почему-то делали это публично», — добавил Цуканов. Он подчеркнул, что власти не должны конфликтовать в публичной сфере.

Также были трудные вопросы по системе здравоохранения и транспортной реформе, которые удалось разрешить, считает полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области собрали подписи жителей за возвращение прямых выборов мэра в ряде муниципалитетов.

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