Москва, , 02:01 — REGNUM Повсеместные жалобы учителей ознаменовали начало нынешнего учебного года. Новые условия работы оказались продолжением весеннего стресса с дистанционным обучением. Чем так задели педагогов санитарные требования Роспотребнадзора, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Александр Умрихин.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Разведение потоков учащихся оказалось нормальным требованием для школ, состоящих из нескольких корпусов — то есть где сама территория позволяет разводить потоки. Все другие школы вынуждены измышлять решения, например, запуская детей через аварийные выходы. А толпы детей перед школами ожидаемо вызвали недоумение и сарказм по поводу необходимой социальной дистанции, ради соблюдения которой принимаются меры, вызывающие такие толпы. И это не всё.

Контроль классными руководителями того, как их ученики проходят в школу учителя считают бессмысленным проводить каждый день, но обязаны. Термометрия, проветривание, переноска из класса в класс рециркуляторов — эти обязанности тоже упали на классных руководителей. Но им коллегам, которые не ведут классы, не легче: их рабочий день теперь начинается ранним утром и заканчивается поздно вечером. Опять же — это еще не всё.

Читайте подробности в статье Александра Умрихина «Протест сверху: учителя на пороге бунта против новых условий в школах».