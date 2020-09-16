Приштина, , 18:51 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 16 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 538 образцов в крае было выявлено 76 носителей коронавируса. Ещё 165 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 14 839 случаев заражения коронавирусом. 11 949 пациентов уже здоровы. 604 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 2286 человек.

С начала эпидемии заразились коронавирусом 1500 косовских медиков, причем 200 — за июль. Семеро из них скончались.

За последние дни в Косово произошел существенный спад числа ежедневно выявляемых носителей инфекции при одновременном росте числа выздоравливающих.

В настоящее время в Косово проходят протесты медицинских сестер, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом. Медицинские работники требуют выплат надбавок за работу в период пандемии.

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