Калуга, , 16:44 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 человек за последние сутки, сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждены результаты 8 тыс. 574 положительных тестов, 1 тыс. 226 человек находятся на лечении, 7 тыс. 277 человек выздоровели, 71 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (305), в Обнинске (136), в Людиновском районе (125), в Боровском районе (109), в Жуковском районе (71) и в Дзержинском районе (66).

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