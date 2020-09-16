Смоленск, , 16:29 — REGNUM Действие режима повышенной готовности на территории Смоленской области продлено на неопределенный срок до принятия других решений.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

На неопределенный срок в регионе продлили меры, которые сохранились в регионе после третьего этапа снятия ограничений.

Смоленская область перешла на третий этап снятия ограничений, введённых из-за коронавируса, 7 августа. Режим повышенной готовности в регионе ввели в марте, он несколько раз продлевался, в предыдущий раз — до 15 сентября. В Смоленской области работают гостиницы, санатории и дома отдыха, очно работают образовательные учреждения, работают магазины и летние площадки кафе и ресторанов. При этом в регионе действует масочный режим.

На 16 сентября в регионе подтвердилось 6369 случаев заражения коронавируса, 5576 человек выздоровели, 137 пациентов умерли.