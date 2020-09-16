Брянск, , 16:35 — REGNUM Торжественную церемонию передачи останков трёх красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, провели в посёлке Климово Брянской области. Солдаты окончили свой земной путь на Украине, их родственников отыскали в Калужской и Владимирской областях, сообщили 16 сентября в пресс-службе СК РФ по Брянской области.

Митинг в Брянске, посвященный возращению останков солдат Красной Армии, погибших во время Великой Отечественной войны Bryansk.sledcom.ru

Останки Александра Филина, Андрея Зайченкова и Ивана Шишкова обнаружили участники Союза поисковых отрядов Украины во время раскопок на территории своего государства. Оказалось, что родственники погибших проживают в Калужской и Владимирской областях. На торжественную церемонию передачи останков в Климовский район, граничащий с Черниговской областью Украины, прибыли представители поискового движения соседних регионов, органов власти, офицеры Следственного комитета.

В селе Новые Юрковичи Климовского района наоборот, передали украинской стороне останки красноармейца Николая Грязнова, уроженца Ярославской области, пропавшего без вести в апреле 1943 года. Его обнаружили при проведении «Вахты Памяти «Калужский рубеж» на территории Жуковского района Калужской области.

В честь погибших солдат прошли митинги и возложения цветов.