Екатеринбург, 16 сентября 2020, 16:30 — REGNUM Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» не пройдёт в 2020 году в Екатеринбурге. Об этом заявил полпред президента в УрФО Николай Цуканов журналистам.
Мероприятие ранее намечалось на октябрь 2020 года. Ожидалось, что форум посетит президент России Владимир Путин.
По словам Цуканова, мероприятие состоится в марте 2021 года. «Лучше поберечь здоровье и провести его на более высоком уровне», — сказал полпред.
Как сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз Путин посетил Екатеринбург в июле 2019 года. Глава государства принял участие в саммите GMIS-2019.
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