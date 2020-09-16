Екатеринбург, , 16:30 — REGNUM Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» не пройдёт в 2020 году в Екатеринбурге. Об этом заявил полпред президента в УрФО Николай Цуканов журналистам.

Мероприятие ранее намечалось на октябрь 2020 года. Ожидалось, что форум посетит президент России Владимир Путин.

По словам Цуканова, мероприятие состоится в марте 2021 года. «Лучше поберечь здоровье и провести его на более высоком уровне», — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз Путин посетил Екатеринбург в июле 2019 года. Глава государства принял участие в саммите GMIS-2019.

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