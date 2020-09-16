Махачкала, , 16:30 — REGNUM В пункте временного размещения на юге Дагестана психологи МЧС оказывают помощь гражданам Азербайджана. В частности, специалисты проводят арт-терапию для детей, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе главного управления (ГУ) МЧС России по республике.

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Напомним, на границе Магарамкентского и Дербентского районов Дагестана развернут пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не могут попасть домой из-за временного закрытия государственной границы на фоне пандемии коронавируса. Примерно раз в неделю их отправляют домой организованными группами. В настоящее время в пункте ожидают отправки на родину еще около 700 граждан соседней страны.

Сообщается, что старший психолог ГУ МЧС по Дагестану Патимат Шайхова провела с детьми, живущими в пункте временного размещения, работу по оказанию психологической поддержки. В своей работе специалист использовала арт-терапию — технику, основанную на использовании творчества. Ключевой особенностью метода является активное задействование искусства. По словам психолога, несмотря на языковой барьер, дети активно включились в работу.

«Неудивительно, что в данных условиях все дети рисовали дом, так как они очень по нему скучают», — рассказала Шайхова.

В ходе мероприятия дети совместно с психологами также готовили открытки для своих матерей.