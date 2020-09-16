Ханты-Мансийск, , 16:21 — REGNUM В Югре более 1,2 тыс. школьников из 69 классов общеобразовательных школ в десяти муниципалитетах переведены к 16 сентября на дистанционное обучение. Об этом СМИ сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

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"Это всего 0,5% от всех учащихся», — уточнил Андрей Дренин.

В основном на дистанционное обучение переведены школьники Сургута, где 23 класса на карантине по коронавирусу, и Нижневартовска — 29 классов. В городе Советском на карантин переведена школа из-за сезонного подъёма ОРВИ.

Вопрос о переводе образовательных учреждений ХМАО на дистанционное обучение не рассматривается, подчеркнул Андрей Дренин.