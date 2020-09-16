Гатчина, Ленинградская область, , 16:32 — REGNUM Город Гатчина, который до конца текущего года официально признают столицей Ленинградской области, свяжут с Санкт-Петербургом скоростным поездом «челночного» типа. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пригородный поезд Ласточка Дарья Драй © ИА REGNUM

С соответствующим предложением власти Ленобласти уже обратились в адрес «Российских железных дорог». Поезд, работающий по «челночному» принципу, сможет доезжать от Балтийского вокзала Санкт-Петербурга до Гатчины меньше чем за полчаса.

«Таким образом мы повысим транспортную доступность столицы Ленинградской области, обеспечив жителей выездом в Санкт-Петербург не только по Киевскому шоссе, но и по железной дороге», — отметил губернатор региона Александр Дрозденко.

Напомним, до конца этого года статус Гатчины как столицы Ленинградской области будет закреплен в Уставе региона. Планируется, что региональные органы власти завершат переезд туда в 2022 году.

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