Ставрополь, , 16:18 — REGNUM Директор строительной компании на Ставрополье заподозрен в хищении бюджетных средств при выполнении ремонтных работ. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

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В полицию с заявлением о мошенничестве обратился глава одного из поселений Апанасенковского района Ставрополья. В дальнейшем выяснилось, что 34-летний директор стройфирмы заключил договор подряда на ремонт кровли муниципального здания. После выполнения заказа он внес ложные данные в акт приёмки работ и завысил их стоимость, а также цену материалов почти на 800 тыс. рублей.

«Введя в заблуждение заказчика, гражданин получил по платежным поручениям денежные средства в свое распоряжение», — отметили, а МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье уголовное дело о мошенничестве было возбуждено против директора компании, которого уличили в хищении аналогичным образом более 100 млн рублей при исполнении госконтрактов на реконструкцию канала и сооружений водохозяйственных систем. В начале сентября дело было передано в суд.