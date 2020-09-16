Магас, , 16:14 — REGNUM В Ингушетии ухудшилась ситуация с безопасностью на дорогах региона. За семь месяцев 2020 года произошел значительный рост числа дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с тем же периодом прошлого года их число выросло на 34%, достигнув 106 ДТП.

При этом увеличилось и количество погибших. Всего на дорогах Ингушетии погибли с января по август 2020 года 35 человек, еще 180 — получили травмы различной степени тяжести, сообщил врио начальника управления ГИБДД МВД по региону Дмитрий Колчин.

В ходе совещания, которое провел глава республики Махмуд-Али Калиматов, Колчин отметил, что больше всего выросло число ДТП в Назрановском и Малгобекском районах и на федеральной трассе «Кавказ».