Оренбург, , 16:13 — REGNUM В Гае Оренбургской области выясняются обстоятельства гибели 15-летнего парня, тело которого обнаружено на улице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По факту смертельного случая возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

«Надзорное ведомство приступило к изучению бытовых условий, в которых жил и воспитывался погибший, его семьи и окружения. Прокурору предстоит дать оценку профилактической работе образовательной организации, в которой несовершеннолетний проходил обучение», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.