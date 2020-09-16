Махачкала, , 16:16 — REGNUM Третий год в Дагестане реализуется проект «100 школ», в рамках которого при поддержке меценатов ремонтируются общеобразовательные учреждения. В этом году помимо представителей ответственных ведомств и руководства школ, контроль за ходом работ в качестве общественных наблюдателей осуществляли родители учащихся, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе минэкономразвития региона.

Напомним, проект «100 школ», призванный привести общеобразовательные учреждения Дагестана в нормативное состояние, стартовал в первой половине 2018 года. Согласно замыслу, ремонтные работы выполняются не только за счет бюджетных средств, но и при поддержке меценатов. По данным властей региона, за первые два года реализации проекта удалость отремонтировать 334 учебных заведения. В текущем году в проект вошло 136 школ.

Так, в учреждении «Начальная школа — Детский сад №52» в Махачкале провели капитальный ремонт пищеблока. Объем финансирования составил более 2,2 млн рублей, из них свыше 1,5 млн рублей — субсидия из республиканского бюджета. Как отмечается, члены родительского комитета высоко оценили качество выполненных работ.

«Мы следили за ходом работ, ремонт сделан качественно. Приятно, что нашим детям будут готовить в таких условиях», — приводятся в сообщении слова матери одного из учеников.

В другой махачкалинской школе №55 к началу нового учебного года обновили медицинский кабинет и окна спортзала, в каждом учебном классе установили раковины с горячей и холодной водой, модернизировали противопожарную систему. Кроме того, все деревянные двери заменены на железные.