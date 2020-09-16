Самара, , 16:06 — REGNUM Высказанная министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым инициатива организации специальных программ для молодых исследователей — кандидатов наук является логичным продолжением планомерной работы министерства над созданием экосреды для привлечения и удержания в науке талантливых и одаренных молодых людей. Об этом 16 сентября ИА REGNUM заявил ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва (участник проекта «5−100») Владимир Богатырев.

«В рамках реализации национального проекта «Наука» уже второй год успешно реализуется специальная программа Российского фонда фундаментальных исследований — «Аспиранты», нацеленная на финансовую поддержку аспирантов в их работе над диссертациями. В данной программе сейчас принимает участие 24 аспиранта нашего университета. Молодые ученые, защитившие диссертации, зачастую остаются в университете, где проходили обучение, другие уезжают в сторонние научно-исследовательские коллективы, третьи решают переносить результаты своих исследований в более прикладную область — в реальный сектор экономики. Для них также имеются специализированные грантовые программы», — отметил Богатырёв.

При этом, по его словам, многие ведущие исследователи отмечают положительный опыт так называемой системы «постдоков» зарубежных научно-образовательных центров. В этом смысле интересным представляется обобщение зарубежного опыта организации деятельности молодых ученых, обладающих степенью PhD, с учетом современных трендов, в том числе для решения проблемы инбридинга.

«В Самарском университете на данный момент обучаются более 600 аспирантов, ежегодно диссертации защищают более 50 человек. Таким образом, разработка и внедрение такой программы сможет повысить эффективность использования кадрового потенциала в сфере разработок и исследований», — добавил ректор.

Напомним, о скором запуске в России программы постдокторантуры для молодых ученых в рамках нового нацпроекта «Наука» ранее заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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