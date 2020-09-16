Москва, , 16:03 — REGNUM В Москве адвокаты требуют возбудить уголовное дело по факту убийства националиста Максима Марцинкевича. Об этом в Facebook написал один из представителей адвокатского сообщества Алексей Михальчик.

Заявление они направят главе СКР Александру Бастрыкину. «Я исключаю возможность суицида и считаю, что это может быть лишь безграмотной инсценировкой. Предполагаю, что Максима опять начали пытать и перестарались», — написал он в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Тесака было найдено в камере в челябинском СИЗО № 3. При нём найдена предсмертная записка. По факту ЧП проверки ведут ФСИН, прокуратура и СКР.

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