Москва, , 16:00 — REGNUM Фигуранту уголовного дела о крупном мошенничестве бывшему заместителю главы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Об этом 16 сентября в ходе рассмотрения жалобы на продление ареста генералу сообщил судья 2-го Западного окружного военного суда Андрей Краев.

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Он уточнил, что Арсланова обвинили в вымогательстве 12 млн рублей у главы Ярославского радиозавода Сергея Якушева. По словам судьи, эти деньги он получил через посредника «за совершение в пользу представляемого Якушевым ПАО «Ярославский радиозавод» действия или бездействия, которые Арсланов мог совершить в силу своего служебного положения, а также за общее покровительство».

«Арсланов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное с вымогательством, в особо крупном размере»)», — говорится в материалах дела, которые цитирует ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Халил Арсланов был задержан по обвинению в крупном мошенничестве в октябре 2019 года. Высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела о махинациях при закупке спецтехники для ВС России. В декабре 2019 года его имущество общей стоимостью в несколько миллионов рублей было арестовано судом.

В январе 2020 года Арсланову было предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества — на сумму свыше 191,4 млн и 6,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что генерал-полковник обвиняется в причастности к хищению 2,2 млрд рублей.