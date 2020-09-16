Москва, , 15:58 — REGNUM Самые дорогостоящие предметы, которые есть практически в доме каждого жителя России, — холодильник (92%)), телевизор (91%) и стиральная машина (91%). По данным ВЦИОМ, топ-3 предметов быта не меняется с 1990 года.

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Также среди недешевых бытовых предметов граждане назвали пылесос (79%), смартфон (74%), микроволновую печь (73%, в 2010 г. — 55%). Компьютер или ноутбук есть в семьях 73% опрошенных.

Роутер, модем или спутниковая тарелка есть в наличии у 66% семей. Мультиваркой владеют 52%, швейной машиной — 46% респондентов. Ддоля владеющих видео — или DVD-магнитофоном за 10 лет снизилась с 63% в до 36%.

Телефонный опрос проведен 16 августа и 3 сентября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (62%) откладывают деньги на покупку дорогостоящих вещей.

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