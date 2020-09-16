Белгород, , 15:58 — REGNUM Летальный исход у пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрирован в Белгородской области за истекшие сутки. Скончался 62-летний мужчина, сообщили 16 сентября в региональном оперативном штабе.

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Житель Белгородского района проходил лечение во второй горбольнице Белгорода. Таким образом от осложнений, вызванных коронавирусом в регионе скончались 60 человек.

На амбулаторном лечении находятся 829 белгородцев, в стационарах — 333, в том числе 21 пациент на ИВЛ.