Сеул, , 18:53 — REGNUM 75% мультикультурных семей в Южной Корее испытывают экономические трудности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского института здоровья семьи (KIHF).

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Согласно результатам опроса, проведенного с 9 по 16 июля среди 1000 человек старше 18 лет, 80,2% женщин и 64% мужчин испытывают стресс из-за ухудшения экономического положения.

Известно, что чаще всего с трудностями, возникшими из-за пандемии коронавируса, сталкивались лица в возрасте 20−29 лет (88,9%), за ними следуют лица в возрасте 30−39 лет (81,1%), в возрасте 40−49 лет (78,3%), в возрасте 50−59 лет (58,1%).

Кроме того, 37,1% представителей мультикультурных семей, участвовавших в опросе, сообщили об ухудшении дисциплины и эмоционального состояния их детей.

Кроме того, представители института выяснили, что с начала пандемии коронавируса число случаев жестокого обращения и пренебрежительного отношения к детям значительно увеличилось.

Мультикультурная семья — семья, члены которой являются представителями различных культур.