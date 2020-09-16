Махачкала, , 15:57 — REGNUM Закупка адаптированных маршруток, установка устройств звукового сопровождения пешеходов и другие мероприятия запланированы в Дагестане в 2020 году для создания доступной среды для инвалидов. На эти цели планируется направить порядка 235 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе правительства республики.

«В 2020 году в рамках государственной программы «Доступная среда» увеличены финансовые средства на решение намеченных по данной программе планов. Впервые на эти цели предусмотрено около 235 млн рублей, 71 млн рублей из них — средства федерального бюджета», — сказано в сообщении.

В реализации программы в этом году участвуют 11 муниципалитетов Дагестана. Планируется оборудовать 167 социальных объектов, приобрести 11 адаптированных маршруток, установить на 140 светофорах устройства звукового сопровождения пешеходов и другое.

Отмечается, что на 100% пункты программы на этот год уже реализованы в Буйнакском и Шамильском районах, а также в городе Кизилюрте.