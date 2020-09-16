Ставрополь, , 15:41 — REGNUM Руководитель одной из организаций помощи инвалидам по слуху в городе Кисловодске заподозрен в крупном мошенничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

По данным полиции, 62-летний руководитель организации вместе с неустановленными лицами составлял липовые акты об оказании услуг по сурдопереводу гражданам с инвалидностью по слуху. Однако оговоренная в заключенных контрактах работа по факту не выполнялась. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье уголовное дело о мошенничестве было заведено на жителя Ростовской области, который под предлогом оказания посреднических услуг при продаже и покупке жилья, коммерческой недвижимости и транспортных средств похитил у жителей края более 21 млн рублей. Жертвами злоумышленника, по данным следствия, стали 23 человека.